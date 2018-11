Unterstützung für Webseite gesucht

Eppelheim.Die evangelische Kirchengemeinde stellt in ihrem Internetauftritt (www.ekieppelheim.de) Informationen aus dem Gemeindeleben, wie Gottesdienste, Termine, Ansprechpartner, Veranstaltungen und vieles mehr bereit, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Pflege, Aufbereitung und Veröffentlichung dieser Inhalte suchen die Verantwortlichen nun Unterstützung für ihre Web-Redakteurin.

Zusammen mit ihr sind Interessierte in Kontakt mit den Pfarrern, der Gemeindediakonin und den Kreisen. Sie übernehmen Berichte und Bilder und bereiten diese onlinegerecht auf. Wer gerne im Team arbeitet, Spaß an der Zusammenarbeit mit den Menschen aus der Gemeinde hat, über Kenntnisse in Web-Anwendungen und Content-Management-Systemen hat, meldet sich unter Telefon 06221/76 00 27 im evangelischen Pfarramt oder unter Telefon 06221/76 00 28 bei Pfarrer Schilling. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.11.2018