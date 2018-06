Unterwasser-Rugby, Pferdepflege und Gardetanz

Anzeige

Beim Rugby geht es mitunter ruppig zu. Doch kann man diese Sportart auch unter Wasser ausführen? Ausprobieren lässt sich das beim Tauchclub Octopus Weinheim im Gisela-Mierke-Bad am Mittwoch, 8. August. Ungewöhnlich ist hierzulande auch das Frisbee. Wie man damit Spaß hat, zeigt der TV am Mittwoch, 1. August.

Ausflüge auf dem Plan

Aber nicht nur in Eppelheim geht es rund. Die interessierten Kinder und Jugendlichen können auch Ausflüge machen. Am Freitag, 3. August, gehts für Interessierte von 6 bis 13 Jahren beispielsweise in den Funpark Landau zum Indoor-Trampolin. Dort können die Teilnehmer mal so richtig abheben und sich auspowern. Der Erlebnispark Tripsdrill steht hingegen am Dienstag, 14. August, auf dem Plan.

Auch Tierfreunde kommen beim Ferienprogramm auf ihre Kosten: Der Reitverein lädt Pferdebegeisterte auf seine Anlage in der Erich-Veith-Straße ein, und zwar am Samstag, 1. September. Hier können Pferdefreunde lernen, was es im Umgang mit den majestätischen Tieren zu beachten gilt.

Doch nicht nur Bewegung wird angeboten, auch der Forscherdrang kommt nicht zu kurz. Was ist zu beachten, wenn man in den Weltraum reist? Wie verhalten sich unterschiedliche Stoffe im Vakuum? Diesen Fragen geht die Stadtbibliothek mit den Teilnehmern am Dienstag, 31. Juli, nach. Gemeinsam schießen diese Wasserraketen (fast) bis in den Weltraum und erfahren alles über Schwerkraft und Raketentechnik.

Das ist nur ein kleiner Einblick ins vielfältige Programm. Die gesamte Broschüre findet sich im Internet unter www.schulbetreuung.postillion.org/eppelheim/ferienprogramm. Zur Buchung der einzelnen Programmpunkte sollten Interessierte die Webseite www.schulbetreuung.postillion.org/anmeldung nutzen. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 14. Juni.

Wenn das angemeldete Kind teilnehmen kann, bekommen die Eltern eine Rechnung von Postillion als Organisator des Ferienprogramms gestellt. Der Betrag ist dann bis Dienstag, 10. Juli, zu überweisen. Ab Samstag, 21. Juli, sind Nachmeldungen für freie Plätze nicht mehr über Postillion, sondern direkt beim jeweiligen Verein möglich. Zur besseren Übersicht veröffentlicht Postillion am Freitag, 20. Juli, noch einmal alle Veranstaltungen mit freien Plätzen auf seiner Homepage.

Mehr Informationen gibt es bis Freitag, 20. Juli, bei Ansprechpartnerin Friederike Rapp per E-Mail an ferienprogramm.eppelheim@postillion.org. awa/grö

