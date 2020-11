Veranstaltungen werden verschoben

Eppelheim.Aus gegebenem Anlass müssen die nächsten Veranstaltungen in der Rudolf-Wild-Halle im Dezember 2020 und Januar 2021 abgesagt werden, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Das „Huub Dutch Duo“ bietet einen Ersatztermin am Donnerstag, 18. März 2021 an. Die bereits verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Der Ersatztermin von „Spitz & Stumpf“ findet am Donnerstag, 22. April 2021 statt. Das Neujahrskonzert 2021 wird leider ersatzlos abgesagt, hier gibt es keinen Nachfolgetermin.

„Vielen Dank für Ihr Verständnis, dass wir den Schutz der Bürgerinnen und Bürger über alles andere stellen“, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.11.2020