Vereine sind mit im Boot

Eppelheim.Trotz Corona ist es dem Verein Postillion gelungen, gemeinsam mit den anderen Vereinen ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm mit 24 Programmpunkten auf die Beine zu stellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Besuch des Trampolinparks in Ladenburg, eine Reise in die Steinzeit, ein Hip-Hop-Bühnenworkshop oder der Bau eines Insektenquartiers sind nur einige wenige Punkte, die dazu beitragen sollen, den Eppelheimer Kindern unter dem Motto „Eppelheim zeigt Nähe trotz Distanz!“ einen schönen und abwechslungsreichen Sommer zu bieten.

Eine Programmübersicht gibt es auf der Homepage unter https://www.eppelheim.de/pb/Start/Rathaus /ferienprogramm072020.html

Bürgermeisterin Patricia Rebmann bedankt sich bei den Vereinen für ihr Engagement, die ein Ferienprogramm möglich machen und den Kindern eine schöne Ferienzeit ermöglichen. zg

