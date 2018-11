Vergaben genehmigt

Eppelheim.Der Technische Ausschuss genehmigte einstimmig die Vergabe weiterer Gewerke für den Neubau der Kindertagesstätte Friedrich Fröbel. Die Tischlerarbeiten für die Holztreppen erledigt die Firma Altho aus Ahaus zum Angebotspreis von rund 35 000 Euro. Die Fliesenarbeiten zum Bruttopreis von 50 000 Euro gehen an die Firma Cardinale aus Mauer. Beide Angebote hatten weit unter den Kostenschätzungen gelegen.

Keine Gegenstimmen gab es für die parallele Änderung des Flächennutzungsplanes des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg/Mannheim zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Mitten im Feld II“ der Gemeinde Heddesheim.

Diskutiert wurden Anträge für Bauvorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. Hier greift Paragraf 34 des Baugesetzbuchs, wonach ein Vorhaben zulässig ist, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Der Ausschuss erlaubte die Errichtung eines Anbaus an das bestehende Wohnhaus in der Dr.-Emil-König-Straße 7. Im Anbau ist ein Wohnzimmer geplant. Kein Problem für den Ausschuss war die Errichtung einer Terrassenüberdachung auf dem Grundstück Schwetzinger Straße 11/1. Eine Terrassenüberdachung bis 30 Quadratmeter ist ohnehin verfahrensfrei. Außerdem hatte der Eigentümer des Nachbargrundstücks bereits seine schriftliche Zustimmung erteilt. vw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 08.11.2018