Verkehrskonzept soll alle im Blick haben

Polizeieinsatz in Lindenstraße

Schwetzingen: 39-Jähriger duch Bauchschuss in Gaststätte schwer verletzt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind in einer Gaststätte in Schwetzingen nach einem Streit Schüsse gefallen. Ein 39-Jähriger wurde in den Bauch getroffen.