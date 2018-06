Anzeige

Eppelheim.Die Schließung des Gisela-Mierke-Bades sei nicht im Sinne der Stadt, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

„Ein kleines Schwimmbad wie unser Gisela-Mierke-Bad ist auf verlässliche Öffnungszeiten angewiesen. Die Stadt Eppelheim wünscht eine zuverlässige Personalstruktur und hat daher im Jahr 2016 die Betriebsführung an die Stadtwerke Heidelberg abgegeben. Nun erging eine Mitteilung der Stadtwerke, dass unser Bad vom 1. bis 3. Juni wegen Personalmangels geschlossen bleiben muss“, so steht es in der Mitteilung weiter.

Ohne Rücksprache

Am 16. April sei in einem Grundsatzgespräch deutlich gemacht worden, dass Schließungen nur in Absprache mit der Stadt erfolgen dürfen. Die Schließungsankündigung sei aber auch diesmal ohne Rücksprache erfolgt. „Bürgermeisterin Rebmann teilte den Stadtwerken mit, dass künftig die Erfüllung der vertraglichen Pflichten zuverlässig zu gewährleisten sei. Finanzielle Konsequenzen werden derzeit geprüft“, so die Pressemitteilung.