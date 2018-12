Verlässlicher Vertreter

Eppelheim.Die Führungsriege der Feuerwehr des Rhein-Neckar-Kreises ist wieder komplett. In Vertretung von Landrat Stefan Dallinger überreichte Ordnungsdezernent Christoph Schauder die Ernennungsurkunden an Kurt Lenz zum stellvertretenden Kreisbrandmeister sowie an weitere acht Feuerwehrmänner zu Unterkreisführern, nachdem diese vom Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft des Rhein-Neckar-Kreises bestellt worden sind.

Dazu gehört Matthias Gerlach aus Eppelheim (Bild) neben Roy Bergdoll (Ilvesheim), Frank Merkel (Neckargemünd), Michael Hess (Sinsheim), Oliver Kohlhepp (Epfenbach), Hermann Würzer (Sandhausen), Hans-Joachim Gottuck (Laudenbach) und Michael San José (Wiesloch).

Hilfe für Kreisbrandmeister

Als verlässliche Ansprechpartner unterstützen die stellvertretenden Kreisbrandmeister und Unterkreisführer den hauptamtlichen Kreisbrandmeister bei seiner Arbeit, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. zg/Bild: Landratsamt

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.12.2018