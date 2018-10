Versuchter Einbruch

Eppelheim.Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Fensterscheibe des Hallenbades in der Justus-von-Liebig-Straße. Zwischen 20 und 8.30 Uhr zertrümmerten sie die Scheibe einer Herrentoilette, wie die Polizei in einer Mitteilung bekannt gab. Hierbei ging nur eine der beiden Doppelglasscheiben zu Bruch, so dass ein Betreten des Bades nicht möglich war. Warum die Täter von der weiteren Tatausführung abließen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. In der Nacht des 12. August war bereits in ein Restaurant, das sich im gleichen Gebäude befindet, eingebrochen worden. Ob zwischen den beiden Fällen ein Tatzusammenhang besteht, wird geprüft.

Zeugen werden gesucht

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3 41 80, melden. pol

