Verwaltung sucht junge Fußballer

Eppelheim.Aufgrund einer Absage eines Eppelheimer Vereins sucht die Stadtverwaltung Eppelheim vier bis sechs Jugendliche im Alter zwischen elf und 13 Jahren für ein Fußballturnier in der Partnerstadt Dammarie-les-Lys in Frankreich. Es entstehen für die Jugendlichen und die notwendigen Begleitpersonen keine Kosten.

Los geht es am Freitag, 2. November um 12 Uhr. Die Fahrt mit dem Bus dauert rund sieben Stunden. Die Rückreise erfolgt am Sonntag, 4. November. Übernachtet wird in einer Pension. Für weitere Informationen steht die Partnerschaftsbeauftragte Leonie Geffers, Telefon 06221/79 44 04, E-Mail l.geffers@eppelheim.de, zur Verfügung. Da die Plätze begrenzt sind, erfolgt die Platzvergabe nach Eingang der Anmeldungen. Anmeldeschluss ist aus organisatorischen Gründen bereits Dienstag, 23. Oktober. zg

