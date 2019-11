Viele Menschen mit Bedarf an politischer Aufklärung

Eppelheim.Zeitzeugenberichte sind oft spannender als Krimis. Einer, der viele Jahre bundespolitisch ganz nah am Geschehen dran war und die Kanzlerlegenden Willy Brandt und Helmut Schmidt live erlebt und für sie gearbeitet hat, ist Albrecht Müller. Der Wahlkampfhelfer Brandts, seit 1963 SPD-Mitglied, war Ehrengast bei der politischen Matinee des SPD-Kreisverbandes.

Das hatte einen guten Grund: Vor 50 Jahren, am 28. Oktober 1969, gab der damalige Bundeskanzler Willy Brandt seine erste Regierungserklärung ab. Die Aufforderung Willy Brandts „Wir wollen mehr Demokratie wagen“ ging in die Geschichte ein und war zugleich Türöffner für die neue, politische Ausrichtung der Bundesrepublik wie sein Wunsch: „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden, im Innern und nach außen.“ Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität waren die Orientierungspunkte seiner Politik. Den 50. Jahrestag der wegweisenden Regierungserklärung Brandts nahm der SPD-Kreisvorstand zum Anlass, in einer Matinee, musikalisch gestaltet von der Schwetzinger Sängerin Martina Netzer, unter dem Motto „Mehr Demokratie wagen“ die Politik des SPD-Ehrenvorsitzenden und Altkanzlers zu würdigen.

Rund 100 Zuhörer begrüßten Thomas Funk für den Kreisvorstand und Egzon Fejzaj als Vertreter der örtlichen SPD im Foyer der Rudolf-Wild-Halle, darunter Bürgermeisterin Patricia Rebmann, der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born und seine Vorgängerin Rosa Grünstein.

Fenster weit aufgestoßen

„Vor 50 Jahren hat Willy Brandt seine Kanzlerschaft begonnen, die sich von den vorherigen und nachfolgenden deutlich unterschied“, erinnerte Thomas Funk. „Willy Brandt hat das Fenster weit aufgestoßen, um das damals vorherrschende politische Klima kräftig zu durchlüften.“ Bei der Bundestagswahl 1969 erreichte die SPD einen Spitzenwert von 42,7 Prozent der Wählerstimmen. Die erste vorgezogene Bundestagswahl in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1972 brachte mit einem Stimmenanteil von 45,3 Prozent den Sozialdemokraten den bislang größten Erfolg in ihrer Geschichte und bescherte ihr mehr als eine Million Mitglieder. „Das soll uns allen für die Zukunft Ansporn sein“, verdeutlichte Funk.

Der Sozialdemokratie „Beine machen“ und sie aus ihren derzeit schlechten Umfragewerten herausholen, ist das Ansinnen von Ehrengast Albrecht Müller. Den Sozialdemokraten seien in den zurückliegenden Jahren die Markenzeichen der Brandt-Politik verlorengegangen, wusste er.

Als Beispiele nannte Müller die Friedenspolitik mit dem Osten, die Umweltpolitik, soziale Sicherheit und stabile Rente. „Der Frieden war ein großartiges Pfund in den Händen der SPD. Macht Front gegen die Rückbesinnung auf den Kalten Krieg“, rief er die Genossen auf. „Wir brauchen Frieden, auch mit Russland.“

Wie sich derzeit die Dinge entwickeln, müsse man die Partnerschaft mit den USA auf freundliche Weise auflösen. „Eine Freundschaft mit den USA kann nicht bestehen, wenn sie die Konfrontation mit Russland zur Bedingung hat“, so Müller. Die soziale Sicherheit als das „Vermögen des kleinen Mannes“ und die stabile Rente als zuverlässiges Mittel gegen Altersarmut dürfe ebenso wenig aufs Spiel gesetzt werden.

Ökologie und Umweltpolitik seien von der SPD schon in Zeiten gefördert worden, in denen es die Grünen noch gar nicht gab, betonte Müller. Die SPD müsse sich wieder auf diese Eckpfeiler ihrer Politik zurückbesinnen und sich auch mit Hilfe von politischen Aktivitäten und programmatischen Debatten die Zustimmung der Wähler zurückholen. „Die SPD war vor 50 Jahren so gefragt, weil sie sachliche und fachliche Antworten auf wichtige politische Fragen geben konnte“, meinte Müller.

„Es gibt heute ganz viele Menschen, die Bedarf daran haben, politisch aufgeklärt zu werden.“ Hier müsse die SPD ansetzen. „Nicht mit Medien, sondern mit Menschen gewinnt man Wahlen“, schrieb Müller seinen Genossen ins Aufgabenheft.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.11.2019