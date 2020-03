VKC dem Titel ganz nah

Der deutsche Meister im Sportkegeln über 200 Wurf wird auch 2020 Vollkugelclub Eppelheim heißen. Nach dem 5793:5736-Erfolg beim punktgleichen Verfolger Rot-Weiß Sandhausen müsste Eppelheim schon beide noch ausstehenden Spiele verlieren, um den Titelgewinn noch aus der Hand zu geben. Es wäre die vierte deutsche Meisterschaft in Folge. Der VKC spielt noch in Kuhardt und daheim gegen Haibach, eine Heimniederlage gegen den Abstiegskandidaten wäre eine Sensation. Sandhausen hat noch drei Partien vor sich (in Mühlhausen, gegen Plankstadt und in Nußloch).

Es war nicht das erwartete Topspiel, auch die Kulisse war etwas enttäuschend. Die Resonanz im Kegelsport ist einfach nicht mehr so wie sie früher mal war. In der Liga herrscht zu viel Langeweile, das Duell zwischen Sandhausen und Eppelheim ist nichts Neues mehr.

Daniel Aubelj ragt heraus

Die Sandhäuser hatten sich vorgenommen, im Startpaar mit Christian Cunow und dem Ex-Hockenheimer Pascal Stohner einen Vorsprung herauszuholen, doch das gelang überhaupt nicht. Beide blieben unter ihren Möglichkeiten. Das nutzte vor allem Daniel Aubelj aus, der der herausragende Akteur dieses Gipfeltreffens war. Mit Bahnen von 264, 266, 269 und 239 kam er auf 1038 Kegel (384 geräumt). Damit nahm er Cunow vorentscheide 90 Kegel ab. Bis auf Aubelj und Lars Ebert hatten die Eppelheimer große Probleme im Abräumen, hier war Sandhausen insgesamt um 58 Kegel besser. In die Vollen war die Dominanz des VKC eindeutig (3806:3691).

Im Mittelpaar wuchs der Vorsprung der Gäste auf teilweise 180 Kegel, die Partie war so gut wie gelaufen. Doch im Schlusspaar verletzte sich Jan Jacobsen nach sieben Kugeln seiner zweiten Bahn und wurde durch Gunther Dittkuhn ersetzt. Der hatte krankheitsbedingt drei Wochen keine Kugel in der Hand gehabt und war auf die Einwechslung gar nicht vorbereitet. So spielte er dann auch. Sandhausen hätte dies nutzen müssen, aber die Gastgeber waren in die Vollen einfach zu schwach. Simon Haas bot zwar noch eine gute Leistung, aber René Zesewitz blieb stark angeschlagen weiter unter seinen Möglichkeiten. Er bestritt sein letztes Spiel in dieser Saison, wahrscheinlich wird er ein ganzes Jahr pausieren. Da bei Eppelheim Marlo Bühler trotz null Fehlern - da war er der Einzige in diesem Spiel nur mäßig aufspielte, machte Rot-Weiß noch 97 Kegel gut, ohne aber je in Siegreichweite zu kommen.

Allein auf weiter Flur

Der VKC Eppelheim wird verdient den Titel holen, den anderen Mannschaften fehlt es an Ausgeglichenheit im Kader. Da bei Rot-Weiß Sandhausen als wohl einzigem ernsthaften Konkurrenten neben Zesewitz auch Kai Münch, Sören Busse und vermutlich auch Christoph Menkens aufhören werden, steht Eppelheim allein auf weiter Flur, auch wenn es mit Jan Jacobsen und Gunther Dittkuhn künftig auch zwei Akteure ersetzen muss.

VKC: Aubelj 1038, Lacher 952, Ebert 994, Cartharius 977, Jacobsen/Dittkuhn 228+657=885, Bühler 947.

