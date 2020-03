Von Broten und Fischen

Eppelheim.Ein Familiengottesdienst findet am Sonntag, 8. März, um 11 Uhr in der evangelischen Pauluskirche statt. Im Mittelpunkt steht eine biblische Geschichte aus dem Neuen Testament. Jesus teilt Brote und Fische und viele Menschen werden satt. Die Kinder und Erzieherinnen der drei evangelischen Kindertageseinrichtungen haben sich mit dieser biblischen Geschichte beschäftigt. Die Ergebnisse werden im Familiengottesdienst präsentiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Verantwortlichen sprechen eine Einladung an Kinder, Eltern, Großeltern und alle, die gerne einen fröhlichen und bewegten Gottesdienst feiern, aus. Im Anschluss sind alle Besucher zu einem einfachen Mittagessen eingeladen. Sollten sie etwas spenden wollen, so ist diese Spende für die Finanzierung der Gemeindediakoninnen-Stelle bestimmt, so die Mitteilung abschließend. zg

