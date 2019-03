Von der Fürsorge zur selbstbestimmten Teilhabe

Eppelheim.Wie die selbstbestimmte Teilhabe behinderter Menschen in der Gesellschaft gelingen kann, soll das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) regeln. Das Gesetz und seine Umsetzung in Baden-Württemberg waren Kernthema des Informationsabends, zu dem die örtlichen Vereine Awo und Autismus Rhein-Neckar sowie die SPD Eppelheim in den Rathauskeller eingeladen hatten.

Zu Gast war Daniel Borns

...