Von der Zahlung befreit sind Studenten und Behinderte

Eppelheim.Die Einführung einer Nebenwohnsitzsteuer zum 1. Januar 2020 hatte der Gemeinderat schon beschlossen. In der letzten Sitzung in diesem Jahr genehmigte das Gremium die hierzu erforderliche Satzung als Rechtsgrundlage der Steuererhebung. Die Steuer gilt für jede Wohnung, die melderechtlich als Nebenwohnung erfasst ist.

Steuerfrei sind unter anderem Wohnungen, die von öffentlichen oder gemeinnützigen Trägern zu therapeutischen Zwecken oder für Zwecke der Erziehung zur Verfügung gestellt werden, der Betreuung pflegebedürftiger oder behinderter Menschen dienen und sich in Pflegeheimen oder vergleichbaren Einrichtungen befinden. Wohnungen, die Studierende oder noch in Ausbildung befindliche Personen bei den Eltern oder einem Elternteil haben, soweit sich die Hauptwohnung am Studien- oder Ausbildungsort befindet, sind ebenfalls steuerbefreit.

Nach jährlichem Aufwand

Die Steuer wird nach dem jährlichen Mietaufwand berechnet. Bemessungsgrundlage ist die Nettokaltmiete, die der Steuerpflichtige für ein Jahr zu entrichten hätte. Als Mietaufwand gelten auch alle anderen Formen eines vertraglich vereinbarten Überlassungsentgelts, beispielsweise Pacht, Nutzungsentgelt, Erbbauzins oder Leibrente. Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben und beträgt zehn Prozent der Bemessungsgrundlage. Wer Inhaber eines Nebenwohnsitzes ist beziehungsweise wird oder einen Nebenwohnsitz aufgibt, hat dies der Stadtkämmerei innerhalb einer Woche nach dem Ein- oder Auszug schriftlich anzuzeigen. Der Inhaber eines Nebenwohnsitzes ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Wer über steuerrechtliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht, begeht eine Ordnungswidrigkeit, heißt es in der neuen Satzung, die vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet wurde.

Die Stadt setzt die Steuer für ein Kalenderjahr durch Steuerbescheid oder – wenn die Steuerpflicht erst während des Kalenderjahres entsteht – für den Rest des Kalenderjahres fest. Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und ist jeweils zum 30. Januar eines jeden Jahres ohne weitere Aufforderung an die Stadt zu entrichten. vw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.12.2019