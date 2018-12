Von Geräte-Memory bis hin zu Kochübungen

Eppelheim.„Selbst der beste Koch langt mal daneben. Aber wenn du mehr als drei falsche Zutaten wählst, ist dein Gericht leider nicht mehr zu retten.“ So lautet ein Ratschlag, den Jugendliche bei der „Wir Gastfreunde“-Nachwuchskampagne des Hotel- und Gaststättenverbandes bekommen. Ziel der Aktion ist es, Auszubildende zu gewinnen und den Fachkräftenachwuchs für das baden-württembergische Gastgewerbe zu sichern.

Herzstück der Kampagne ist das „Gastromobil“. Der ausgebaute Linienbus stand nun zwei Tage lang auf dem Schulhof der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule und war ständig von Schülern belagert. Das multimediale Gastromobil bot Spiele, Aktionen und Aufgaben rund um die Berufe in Gastronomie und Hotellerie. Kommunikation an einer Rezeption, Geräte-Memory, Kochübungen oder Eindecken eines Tisches waren von den Jugendlichen zu bewältigen. Der „Gastro-Surfer“ zeigte eine virtuelle Fahrt durch die Gastronomie, der „Gastro-Express“ nahm die Schüler rund um die Welt von Hotel zu Hotel mit.

Kontakte ausdrucken

„Wir sind dankbar, dass unsere Schüler so ein tolles Angebot wahrnehmen durften“, freute sich Marc Böhmann, Fachleiter für Berufs- und Studienorientierung, für die Neuntklässler, die im Bus mit viel Spaß und Kreativität Berufe kennenlernen konnten. Wer sich für die Branche interessierte, durfte testen, ob der Beruf zu ihm passt und sich anschließend die Kontakte der Ausbildungsbetriebe ausdrucken. „Die Schüler sind direkt mit der Lehrstellenbörse verbunden und kommen so an die Ausbildungsbetriebe ran“, versicherten Martin Eberhard und Siggi Lechler, die in den vergangenen zwei Jahren in ganz Baden-Württemberg an Schulen und bei Ausbildungsmessen über die Berufs- und Karrierechancen im Hotel- und Gaststättengewerbe informierten.

Die Resonanz sei immer riesig. „Wir sind ausgebucht. Im ganzen Land gibt es noch freie Ausbildungsplätze in der Branche“, so Eberhard. In der „Gastro-Lounge“ im Bus konnten die Schüler Fragen stellen und sich beraten lassen. Außerdem stellten Auszubildende ihre Berufe in Filmen vor und berichteten aus ihrem Alltag. Mit mehr als 6000 Auszubildenden zählen Gastronomie und Hotellerie zu den großen Ausbildungsbranchen in Baden-Württemberg. Die Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule wird nächstes Jahr 55 Schulabgänger haben. vw

Info: Mehr Informationen unter www.wir-gastfreunde.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.12.2018