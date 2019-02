Von mutigen Streiterinnen

© Ober

Eppelheim.Die SPD ist mit einem Stand auf dem Wochenmarkt am heutigen Mittwoch um 15 Uhr vertreten. Es geht um das Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“. „Her mit dem Frauenwahlrecht!“ Das war vor mehr als 100 Jahren die Forderung mutiger Frauen, vor allem mutiger Sozialdemokratinnen wie Marie Juchacz, Clara Zetkin und Luise Zietz. Sie waren es, die das aktive und passive Wahlrecht für Frauen erkämpft und damit den Weg bereitet haben für wichtige Meilensteine der Frauen- und Gleichstellungspolitik, heißt es in der Pressemitteilung.

Am 30. November 1918 wurde das Frauenwahlrecht in der Verordnung über die Wahl zur verfassungsgebenden deutschen Nationalversammlung verankert, schreiben die Sozialdemokraten.

„Eine Selbstverständlichkeit“

Am 19. Februar 1919 hielt die Sozialdemokratin und Gründerin der Arbeiterwohlfahrt, Marie Juchacz, als erste Frau eine Rede in der Nationalversammlung und stellte dabei fest: „Meine Herren und Damen! Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen kann. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.“

An diesen denkwürdigen Tag möchte die SPD mit ihrem Stand auf dem Wochenmarkt erinnern. „Frauen haben bei uns eine besondere Wahl. Lassen Sie sich überraschen!“, kündigt die Partei an. zg

