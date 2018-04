Anzeige

Eppelheim.Mit einem gestohlenen Fahrrad war ein 36-jähriger Mann am frühen Montagnachmittag unterwegs. Doppeltes Pech für ihn: Er verursachte damit auch noch einen Verkehrsunfall und wurde dabei leicht verletzt.

An der Kreuzung Schillerstraße/Seestraße nahm der Mann kurz vor 13 Uhr einer 53-jährigen Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Dabei stürzte der 36-Jährige vom Rad.

Er wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet war. Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an. pol