Wärmebildkamera spürt Sparpotenzial auf

Eppelheim.Bürgermeisterin Patricia Rebmann lädt alle kleinen und mittleren Unternehmen ihrer Stadt zu einem kostenlosen Energieeffizienz-Check ein. So wie ein Kamel nach dem anderen in einer Karawane zieht, so ziehen die Energieeffizienz-Checks der Energiekarawane Gewerbe von einer Gemeinde zur anderen und von einem Unternehmen zum anderen.

Das Kernstück der Karawane, die bis Freitag, 26. Juli, die „Oase“ Eppelheim besucht, ist ein kostenloser Energiecheck vor Ort in den Betrieben. Bei diesem sogenannten Keff-Check (Kompetenzstelle Energieeffizienz) handelt es sich um eine individuelle Erstanalyse der Gewerbeimmobilie, heißt es in einer Pressemitteilung. Er wird durch Energieexperten der Keff Rhein-Neckar (Telefon 06221/9 01 76 11) ausgeführt.

„Das Energieeffizienz-Potenzial in Betrieben ist oftmals sehr hoch. Häufig kann schon mit geringen Investitionen eine signifikante Einsparung erzielt werden“, so Dr. Klaus Keßler, Geschäftsführer der Kliba und Initiator der Energiekarawane Gewerbe. Neben der Reduktion der Heiz- und Stromkosten werden in Industrie- und Handwerksbetrieben auch die Produktionsprozesse betrachtet. „Gerade hier findet man oft noch ungenutzte Abwärmepotenziale, die sinnvoll genutzt werden können.“

Bei der ein- bis zweistündigen Betriebsbegehung gemeinsam mit dem Unternehmer können auch Wunschthemen des Betriebs oder geplante Maßnahmen berücksichtigt werden.

Zum Aufspüren versteckter Energiefresser nutzt das Keff-Team eine Wärmebildkamera. Dadurch kann ohne bürokratischen Aufwand oder lange Vorbereitung seitens des Betriebs eine schnelle Bestandsaufnahme durchgeführt werden.

„Neben der Wärmebildanalyse sind Beleuchtungstechnik, Klimatechnik und Fördermittel häufig nachgefragte Themen“, so Bernhard Röhberg, Energieexperte der regionalen Kompetenzstelle Energieeffizienz.

Unabhängige Checks

Unter der Führung der IHK Rhein-Neckar haben sich die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis (KliBA), die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) sowie das Umweltkompetenzzentrum Rhein-Neckar (Ukom) zum Konsortium Keff Rhein-Neckar zusammengeschlossen. Durch Förderung vom Umweltministerium Baden-Württemberg und der EU erfolgen die Keff-Checks unabhängig, kostenfrei und neutral.

Bürgermeisterin Rebmann wünscht sich eine hohe Beteiligung der Eppelheimer Unternehmen an der Energiekarawane Gewerbe und den Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil durch die geringeren Energiekosten. zg

