Eppelheim.„Der Erfolg einer Klausur hängt nicht alleine vom Moderator ab, sondern vor allem von der Motivation und dem Interesse aller Teilnehmer“, so Jürgen Geschwill, Vorsitzender der SPD Eppelheim. Unter seiner Leitung wurde die Vorstandsklausur durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Motivation war immens und das Engagement, die SPD auf einer gesunden und soliden Basis in die Zukunft zu führen, groß. Die Ideen sprudelten. „Es ist nicht nur wichtig, einen großen Vorstand zu haben, sondern auch genügend Menschen, die sich aktiv einbringen wollen. Und das ist glücklicherweise in unserem Ortsverein der Fall“, lobte der Vorsitzende. Dies wurde bei der Klausur deutlich. Sie war in drei Themenblöcke unterteilt.

Aufgaben optimal verteilt

Ein absolutes Muss nach Neuwahlen war die Ausgestaltung der Punkte „Verteilung der Arbeitsaufgaben“, „Erstellung von Arbeitsabläufen“ sowie deren Prozesssicherheit. Die Kommunal- und Europawahlen 2019 bildeten den dritten Schwerpunkt. „Wir konnten die Arbeitsaufgaben nach Interessen und Fähigkeiten optimal im Vorstand verteilen“, so das Klausurfazit.