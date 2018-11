Walter Baro seit 40 Jahren bei Motorsportlern dabei

Eppelheim.Ehrungen standen im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier des Motorsport-Clubs (MSC). Dazu hatten sich die Mitglieder mit ihren Familien im Treiberhof getroffen. Vorstandsmitglied Karlheinz Perschewski hieß die Gäste willkommen. Der engagierte Turnierorganisator blickte auf ein terminreiches und sportlich erfolgreiches Jahr wie die deutsche Meisterschaft für Lkw und Omnibus oder die Schülerfahrradturniere.

Weltmeisterschaft in Gent

Perschewski hatte an diesem Abend etliche Ehrungen vorzunehmen und Auszeichnungen zu übergeben. Bei den sportlichen Erfolgen wurde MSC-Starterin Shanice Sobeschuk für ihren zweiten Platz bei der nordbadischen Meisterschaft des ADAC-Schülerfahrradturnieres geehrt. Schöne Erfolge hatte Karlheinz Perschewski von der Weltmeisterschaft im belgischen Gent mitgebracht.

14 Länder nahmen an dem Lkw- und Bus-Fahrsicherheitsturnier teil. Perschewski holte mit der Nationalmannschaft den dritten Platz in der Teamwertung und belegte mit der Nationalmannschaft in der Kategorie Bus den vierten Platz. Bestens kamen bei der Weihnachtsfeier bei den Mitgliedern die gezeigten Filmbeiträge von Turnieren und Veranstaltungen des MSC an. Auch im nächsten Jahr werde der MSC Schülerfahrradturniere ausrichten sowie beim Stadtfest- und beim Ferienprogramm mitmachen und das traditionelle Lkw- und Busturnier durchführen, informierte Karlheinz Perschewski. sge

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.12.2018