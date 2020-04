Warmes Essen und ein Lächeln

Von Saskia Grössl

Eppelheim. Die Wirtschaft ächzt trotz der nun teilweise beschlossenen Lockerungen, viele Kleinunternehmer müssen staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen, weil sie sonst pleitegehen würden und unzählige Menschen sind in Kurzarbeit. Keine Frage, die Auswirkungen, die die Corona-Krise hierzulande hat, sind dramatisch. Doch wie sieht es eigentlich in Ländern aus, die nicht so gut aufgestellt sind wie wir?

Für die Eppelheimer ist da der Blick nach Georgien nicht weit, denn die evangelische Kirchengemeinde sowie Gemeinderat Martin Gramm pflegen gute Kontakte in das Land am Kaukasus und Schwarzen Meer. Dort gilt momentan der Staatsnotstand wegen des Coronavirus - mit schweren Folgen für die Menschen.

Tourismus immer mehr gewachsen

Denn vor allem die medizinische Versorgung sei mit der in Deutschland nicht zu vergleichen. Krankenversicherungen leisteten nur Minimales, der Normalbürger habe keinen Zugang zu einer guten medizinischen Versorgung. Zwar gibt es Privatkliniken, doch die seien teuer. Doch damit nicht genug: „Der öffentliche Nahverkehr ist erheblich eingeschränkt, Lokale sind geschlossen, Reisen nicht mehr möglich“, erklärt Martin Gramm.

Gerade Letzteres ist ein großes Problem. Denn in den vergangenen Jahren sei der Tourismus immer mehr gewachsen. „Zigtausende Menschen hängen an diesem Zweig, die Zahlen sind jedes Jahr in die Höhe geschossen“, macht Martin Gramm deutlich. Und in Georgien gibt es kein solches Netz der sozialen Absicherung, wie es in Deutschland existiert. Arbeitslosigkeit trifft die Menschen hart. „Es ist eine ungeschützte Arbeitslosigkeit“, macht Martin Gramm klar.

Besonders für die Armen sind die Einschränkungen in der Corona-Krise enorm. Die evangelische Gemeinde in Tiflis betreibt eigentlich eine Armenküche, die Bedürftige im Umkreis mit einer warmen Mahlzeit versorgt. „Aus Georgien erreichte mich die Nachricht des Bischofs der evangelischen Kirche in Tiflis, Markus Schoch, über die Situation in der dortigen Gemeinde. Die Armenküche musste die Arbeit einstellen, die Versorgung von Bedürftigen ist eingestellt“, berichtet Gramm. Das würde bedeuten, dass die Bedürftigen auf sich alleine gestellt wären. Auch die Angestellten von Rainer Kaufmann, der in Georgien ein Hotel und ein Restaurant besitzt und mit Martin Gramm gut bekannt ist, müssten in die Arbeitslosigkeit entlassen werden, da der Tourismus und die Gastronomie zusammengebrochen sind.

„Es kam daher die Idee auf, dass man etwas für die Armenküche und das Personal des Hotels tut“, erklärt Martin Gramm. So wurde die gemeinnützige Stiftung „Wir helfen Georgien“ gegründet - Martin Gramm, Rainer Kaufmann, Natia Kodiashvili und Salome Gugunishvili hoffen so, helfen zu können. „Wir haben vor allem unter unseren Stammgästen von Hotel und Restaurant in Deutschland um Unterstützung geworben und innerhalb weniger Tage eine stolze Zahl von Sponsoren gefunden, die uns für die nächsten drei Monate mit einem Betrag von monatlich 75 Euro unterstützen. Dazu kamen drei stolze Einzelspenden unserer Partner. Damit können wir jetzt für drei Monate rund 50 Essen am Tag bereitstellen und in Tiflis auch ausliefern“, schreibt Rainer Kaufmann. Die evangelische Gemeinde in Eppelheim hat sich sofort bereit erklärt, dass die Beteiligten deren Konto für die Aktion nutzen können. Die Aktion ist bereits angelaufen. Im Restaurant konnten die Mahlzeiten zubereitet und schließlich anhand einer Adressenliste der evangelischen Gemeinde ausgefahren werden. So konnten die Bedürftigen bedacht werden, die üblicherweise in die Armenküche kommen. Viele logistische Fragen seien dabei im Vorfeld zu klären gewesen, so Martin Gramm.

Mit kleiner Rente auskommen

Die 50 Essen sind ein guter erster Schritt. „Ziel ist es, dann vielleicht sogar noch mehr Menschen zu beliefern“, meint Martin Gramm. Besonders im Fokus sind dabei alleinstehende Alte, die in Georgien mit einer sehr kleinen Rente auskommen müssen. Wenn dann noch der familiäre Hintergrund fehlt - normalerweise greifen sich die Großfamilien in Zeiten der Not unter die Arme, jeder kann etwas beisteuern - dann haben diese Personen ein Problem.

Wer die Aktion „Wir helfen Georgien“ unterstützen möchte, findet die Bankverbindung in der Infobox. Die Aktion ist aber längerfristig ausgelegt als nur im Laufe der Corona-Krise. „Das Engagement unserer Gäste und Partner ist für uns alle ein wichtiges Zeichen gegenseitiger Wertschätzung, das wir nie vergessen werden. Wir haben uns deshalb entschlossen, auch für die Zeit nach den Einschränkungen durch die Corona-Krise diese Stiftung weiterzuführen. Unsere Firmen - Erka-Reisen, Erka-Travel/Tbilissi und Hotel Kartli mit Rainers European Restaurant - werden, sobald sie sich wieder in einem normalen Arbeitsmodus befinden, diese Stiftung dann weiter mit einer Grundfinanzierung ausstatten und ein gezieltes Programm zur Versorgung bedürftiger Familien oder Kinder (Stichwort: Straßenkinder) erarbeiten. Über dieses Programm werden wir die Öffentlichkeit selbstverständlich informieren, wie wir auch über unsere Dreimonats-Aktion regelmäßig berichten werden“, so schreibt Rainer Kaufmann.

Bis dahin hoffen wohl alle, dass die Situation rund um das Coronavirus sich bald entspannt. Die geplante Gemeindereise nach Georgien hat Martin Gramm schweren Herzens absagen müssen - auch da trägt die Beteiligten die Hoffnung, diese möglichst schnell nachholen zu können.

