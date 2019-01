Was braucht Integration?

Eppelheim.Wo sind Sie geboren? Diese Frage wurde den Teilnehmern der Prozessbegleitgruppe Integration nach der Begrüßung durch die Bürgermeisterin und die Moderatoren gestellt. Vielfältig waren die Antworten, entsprachen aber noch lange nicht der Vielfalt, die Eppelheim zu bieten hat, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Die lebendige Stadt im Herzen der Kurpfalz ist der Wohn- und Lebensort für Bürger aus 120 Ländern.

Ein Blick auf das gute Zusammenleben zu werfen und zu schauen, was gestärkt und was ausgebaut werden sollte, ist das Ziel des Landesprogramms „Prozessbegleitung für Kommunen – Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“, für das die Stadt Eppelheim Gelder des Landes Baden-Württemberg bewilligt bekommen hat.

Erfahrungen nutzen

Ziel ist es, vor Ort eine Beteiligungs- und Engagementkultur zu entwickeln, die alle Bevölkerungsgruppen einschließt, mit und ohne Migrationshintergrund. Gemeinsam möchte man erarbeiten, welche Ziele im Integrationsprozess erreicht werden sollen, und was dafür nötig ist. Angesprochen sind Zugezogene und Alteingesessene, Wirtschaft, Vereine, Ehrenamtliche, Politik und Verwaltung. Durch die Bürgerbeteiligung sollen die Meinungen der Bürger erfasst und ihre Erfahrungen genutzt werden.

Los geht es am Samstag, 6. April, mit einer Bürgerveranstaltung in der Rudolf-Wild-Halle. Bis dahin erarbeitet eine Prozessbegleitgruppe die relevanten Themen, die in der Veranstaltung besprochen werden sollen. Weitere Informationen gibt es demnächst unter www.eppelheim.de. zg

