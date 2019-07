„Was essen Briten zum Frühstück?“

Epperlheim.„Es befindet sich in Südwestengland und ist sehr alt. Was ist es?“, „Wie nennen die Briten den Tag vor dem 25. Dezember?“, „Was essen die Briten zum Frühstück?“ Diese und viele weitere Fragen zu Wortschatz, Grammatik, Phonetik und Landeskunde mussten die Fünftklässler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) beim europaweiten Englisch-Wettbewerb „The BIG Challenge“ beantworten, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Daran nahmen die DBG-Englischlehrerinnen Ana González, Silvia Rothfuß und Melanie Zweig mit ihren Klassen teil. Die Fragen und jeweils vier mögliche Antworten, von denen man sich für eine entscheiden musste, waren selbstverständlich auf Englisch formuliert. Mitmachen durften nur Schüler, die Englisch nicht als Mutter- oder Zweitsprache sprechen.

Am Wettbewerbstag nahmen über 629 000 Schüler in Europa teil - 150 460 davon kamen aus Deutschland. Von den 69 Sextanern, die vom DBG mitgemacht hatten, waren viele sehr erfolgreich: Am besten schnitten Defne Sezgin (Klasse 5a) und Ela Nur Kacar (Klasse 5d) ab – Defne belegte landesweit den ersten und Ela Nur den dritten Platz. Im DBG lagen damit Defne und Ela Nur an der Spitze, dicht gefolgt von Dylan Busch und Janis Stieger (beide Klasse 5a), die sich den dritten Schulsieger-Platz teilten, sowie Paulo Bogs (Klasse 5a) und Helena Zivanov (Klasse 5b), die punktgleich beide den vierten Schulsieger-Platz erreichten.

Pokale und Powerbank

Als Preise für die Runde der besten Teilnehmer winkten unter anderem Pokale, eine Powerbank, Kopfhörer, Lautsprecher, Bildbände und T-Shirts. Dass die Antworten auf obige Fragen „Stonehenge“, „Christmas Eve“ und „bacon and eggs“ („Speck und Eier“) lauten, wussten die Schulsieger natürlich schon lange. uf

