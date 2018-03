Anzeige

Eppelheim/Brühl.Bürgermeisterin Sabine Rebmann hat ihre Prüfung bestanden und damit ihre Grundausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr absolviert. Auf der ihr überreichten Urkunde steht es schwarz auf weiß: „Patricia Rebmann hat als Angehörige der Feuerwehr Eppelheim am Lehrgang „Truppmann Teil 1“ erfolgreich teilgenommen.“

Fünf Ausbildungswochenenden mit 70 Lehrgangsstunden umfasste der Grundlehrgang mit abschließender Prüfung. Rebmann musste an ihrem Lehrgangsstandort in Brühl, ihr erlerntes Feuerwehrwissen in einer theoretischen und einer praktischen Prüfung unter Beweis stellen. Im theoretischen Teil galt es 25 Fragen zu beantworten. Der praktische Teil umfasste eine Brandbekämpfung und eine Hilfeleistung. „Dabei wird geschaut, ob jeder die Befehle auch ausführt, die er erhalten hat“, erklärte Lehrgangsleiter Gunter Wiedemann. Als abschließende Prüfung musste Rebmann sich mit der entsprechenden Sicherungs-Ausrüstung aus einer Höhe von acht Metern retten. sge