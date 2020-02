Wende geht nur mit dem Auto

Ein überwiegend aus Parteikollegen bestehendes - aber dafür sehr interessiertes - Publikum begrüßte den Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in der Rudolf-Wild-Halle. Unter dem Titel „Das neue Baden-Württemberg” war der Politiker auf Einladung von Dr. Andre Baumann gekommen, um einerseits von den Plänen der Regierung für die Zukunft der Mobilität im Land zu berichten, andererseits aber auch, um sich den Fragen und Nöten der Bürger abseits von Ministerium und schwäbischer Landeshauptstadt zu stellen. Das Konzept, das Hermann vorstellte, sieht eine ganzheitliche Herangehensweise vor. „Eine Verkehrswende ist nur mit einem klimafreundlichen Auto möglich”, sagte er und sprach moderne Batterien, aber auch synthetische Kraftstoffe und Vernetzung an. Ausbau des Schienenverkehrs, auch für den Güterverkehr, deckt die nächste Sparte ab. Den Anteil des Radverkehrs will das Verkehrsministerium bis 2030 verdoppeln, was unter anderem durch Radschnellwege gefördert werden soll. Barrierefreiheit und eine freundliche Stadtplanung seien die Grundvoraussetzungen für mehr Fußgänger.

Eppelheim.Lärmschutzwall oder Bretterzaun?

In einer anschließenden Fragerunde hatten die Besucher Gelegenheit, näher auf die Pläne aus dem Verkehrsministerium einzugehen, oder neue Themen anzuschneiden. Christa Balling-Gündling, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Eppelheimer Gemeinderat und erste Stellvertreterin von Bürgermeisterin Patricia Rebmann nutzte die Gelegenheit, sich nach der temporären Freigabe des Seitenstreifens auf der A5 zu erkundigen. Konkret ging es ihr dabei um den Schutz der Anwohner vor dem steigenden Lärmaufkommen, denn „unser Lärmschutzwall ist eigentlich mehr ein Bretterzaun”, sagte sie. Weil mehr Verkehr auch mehr Lärm bedeute, erhoffte sich Balling-Gündling eine Chance für besseren Schutz. Winfried Hermann hatte in dieser Angelegenheit erstmal keine guten Nachrichten für die Parteikollegin. „Die Freigabe ist keine wesentliche Änderung des Baus”, erklärte er, „deshalb ändert sich dadurch nichts an den Lärmschutzvorschriften.” Aber, so erklärte der Verkehrsminister weiter, bei dem ebenfalls geplanten Ausbau der Strecke sähe es wieder anders aus.