Wende in der Stadtentwicklung

Eppelheim.Die Grünen laden unter dem Titel „Klimakrise und Stadtentwicklung: Wie weit wollen wir wachsen?“ zu einer öffentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 7. November, ab 19.30 Uhr in die Gaststätte „Sole D’Oro“ ein.

Wie es in der Einladung heißt, stellen Klimakrise und Klimawandel jede Kommune vor Herausforderungen. Es betrifft alle Lebensbereiche: Stadtklima, Natur, Landwirtschaft und Menschen. Eppelheim als eine der am dichtesten bebauten Kleinstädte in Deutschland sei besonders betroffen. Ob beim Verkehr, dem Bauen oder den städtischen Grünflächen. Eppelheim brauche in der Stadtentwicklung eine Wende, heißt es abschließend. zg

