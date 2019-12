Wenn alle das Mathefieber packt . . .

Eppelheim.Freiwillig am Wochenende in der Schule Mathe machen? Und das auch noch nachts? Diese Erfahrung teilten jüngst über 120 Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG), die an der „Langen Nacht der Mathematik“ unter Anleitung der Lehrer André Kesselring und Bettina Leukert mit viel Freude und Ausdauer teilnahmen.

Diese aus Schleswig-Holstein kommende Aktion hat sich im ganzen Bundesgebiet verbreitet: In einer Nacht bekommen die teilnehmenden Schulen über das Internet Aufgaben, die nach Altersstufen gelöst und digital beantwortet werden müssen. Zwar hatten die fleißigen Nachwuchsmathematiker des DBG ihre Isomatten eingepackt, geschlafen wurde aber wenig. Vielmehr wurden alle vom Mathefieber heimgesucht: In Gruppen von vier bis sieben Schülern wurde gerechnet.

Dabei ging es um kniffelige Fragen wie die Anzahl der Stufen einer Rolltreppe oder die Zwischenräume eines Zehnecks. Im Computerraum, wo die Lösungen auf die Internetseite eingegeben wurden, entwickelten sich die anfangs noch voneinander getrennten Gruppen in einen altersübergreifenden Haufen von Schülern – so kam es, dass die älteren den jüngeren und die jüngeren den älteren halfen. Zwischendurch kam der ein oder andere auf die Idee, die gut organisierte Internetseite auszutricksen; andere haben die Meisterleistung vollbracht, alle schon eingetragenen Lösungen zu löschen, was ein Aufheulen der betroffenen Gruppe zufolge hatte, die dann wie aufgescheuchte Hühner im Schulhaus herumrannte, auf der Suche nach den Rechenwegzetteln. In Erinnerung blieb auch der Anruf einer Schülerin, die nach Hause gegangen war und sich eine halbe Stunde später aufgeregt meldete mit den Worten: „Ich hab die Lösung!“ Begeistert stürzten sich die Tüftler in einer Pause auf die Pizzas und Hotdogs, die vom Freundeskreis gesponsert worden waren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.12.2019