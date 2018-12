Wenn Betrüger anrufen . . .

Eppelheim.In Eppelheim erhielten am Montagabend zwei Bürger Anrufe falscher Polizeibeamter. Die Betrüger gaben sich am Telefon jeweils als Polizeibeamter aus und erzählten den Geschädigten, dass man eine Einbrecherbande festgenommen und die persönlichen Daten der Geschädigten aufgefunden habe. Mit dieser Vorgehensweise versuchten die Unbekannten, an Informationen über die Vermögensverhältnisse zu gelangen. Keiner der angerufenen Personen ging auf die Fragen ein, so dass es zu keinem Schaden kam. Der Polizei sind in Eppelheim zwei Fälle bekannt. Weitere Personen, die ähnliche Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich an das zuständige Polizeirevier zu wenden. pol

