Wenn die Lehrer mal nicht das Sagen haben

Eppelheim.Wenn sich Rektorin und Konrektor bei der Adventsfeier der Humboldt-Realschule im Hintergrund halten, hat das seinen guten Grund. „Nicht wir, sondern die Schüler sind wichtig“, brachte es Schulleiterin Judith Bühler auf den Punkt. Für sie ist eine Schule mehr als nur eine Einrichtung zur Wissensaneignung: Schule sollte in vielfältiger Weise ein Lernort sein, der auch die persönliche Entwicklung der Schüler fördert und sie zu sozial verantwortlichen Menschen macht, meint die Rektorin. Gerade Schulveranstaltungen wie die Adventsfeier bieten sich an, den Schülern Verantwortung zu übertragen, ihnen Raum zur Entfaltung zu geben und dadurch ihre Kreativität zu steigern und ihre persönliche Entwicklung zu fördern.

Zusammen mit Konrektor Christian Fesler setzte Bühler auf die nachhaltige Kompetenzentwicklung und fing damit gleich bei den fünften Klassen an. „Wir haben in diesem Schuljahr vier fünfte Klassen“, machte sie deutlich. „Das sind rund 100 Schüler. Da wird es eng in unserer Aula“, meinte sie schmunzelnd.

Bei der Eröffnung der Adventsfeier konnten die Fünftklässler gleich zeigen, was in ihnen steckt. Die Schüler übernahmen die Begrüßung der vielen Besucher und führten auch durch das musikalische Programm, das von den fünften und sechsten Bläser- und Mundharmonikaklassen unter der Leitung von Katja Resch und Tim Budavari gestaltet wurde. Die Musikbeiträge der Schüler begeisterten die Zuhörer restlos. Weihnachtliche Ohrwürmer, aber auch pfiffige Hits hatten sie einstudiert und bekamen dafür viel Applaus. Danach luden die Schüler zum Adventsmarkt ins Obergeschoss der Schule ein. Mit vielen schönen Bastelarbeiten und Leckereien ließen es die Realschüler Weihnacht werden. Regie führten federführend die Klassenstufen fünf bis sieben. „Die Klassen 8 b und 8 c haben auf eigenen Wunsch teilgenommen und sorgen für die Verköstigung unserer Besucher“, wusste Konrektor Fesler.

Einnahmen in die Klassenkasse

Auch die SMV machte mit und versorgte die Gäste mit heißem Früchtepunsch. An den Ständen der einzelnen Klassen gab es Weihnachtsschmuck, Plätzchen, Kuchen, Muffins, Bastelsachen und vieles mehr. Die Einnahmen flossen in die Klassenkassen.

Bei der Adventsfeier ist auch der Förderverein dabei. Die Mitglieder hatten ein Schätzspiel organisiert und wollten wissen, wie viele Dübel in einem Glas sind. Verschiedene Preise warteten auf jene, die mit ihrer geschätzten Zahl richtig lagen oder nah dran waren. Auch der Nikolaus stattete der Schule einen Besuch ab. Als ehemaliger Elternbeiratsvorsitzender übernahm Peter Pflästerer in langjähriger Verbundenheit mit der Schule diese Aufgabe. Er lobte und beschenkte die Schüler und alle jungen Gäste der Adventsfeier mit Süßigkeiten. sge

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.12.2018