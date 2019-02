Wenn die Liebe zum Dreh- und Angelpunkt wird

Eppelheim.Auf den ersten Blick lasse der gewählte Konzerttitel „Dark Night of the Soul“ eher auf ein Hardrock-Konzert schließen, meinte Kim Boyne in ihrer Anmoderation. Stattdessen aber widme sich das Konzert Madrigalen, mehrstimmigen Vokalstück aus verschiedenen Jahrhunderten, bei denen sich alles um die Liebe drehe, erläuterte die Chorleiterin.

Der Kammerchor „Con Brio“ bereichert seit drei Jahren die Chorfamilien des Sängerbundes Germania. Dem 2016 gegründeten Ensemble gehören chorerfahrene junge Erwachsene an, die mit ihren Stimmen unter der Leitung von Kim Boyne mächtig und nachhaltig das Publikum zu beeindrucken wissen. Nach erfolgreichen Auftritten und dem ersten eigenen Konzert „Nordic Nights“ im November 2017 war der Chor im vergangenen Jahr überaus fleißig und erarbeitete sich ein feines zweites Konzertprogramm, mit dem die Sänger nun in der gut besuchten Pauluskirche die zahlreichen Zuhörer begeisterten.

Im Mittelpunkt des Konzertabends in der Kirche stand ein Madrigal von Ola Gjeilo, der das Gedicht „The Dark Night of the Soul“ (Die dunkle Nacht der Seele) des spanischen Karmeliters, Kirchenlehrers und Mystikers Johannes vom Kreuz vertonte. Geschrieben wurde das Gedicht etwa um 1576, als Johannes vom Kreuz, der von der römisch-katholischen Kirche als Heiliger und Kirchenlehrer verehrt wird, auf Veranlassung seines Ordens im Kerker inhaftiert wurde. Der Titel des Gedichts und das Gedicht selbst sind in der abendländischen Geschichte, besonders in der Literatur und Musik, häufig zitiert worden.

Gedicht strahlt Kraft aus

Das gilt auch für Ola Gjeilo, Jahrgang 1978. Der norwegische Pianist und Komponist hat 2013 „Dark Night of the Soul“ komponiert. Das ergreifende Werk für einen achtstimmigen Chor, Solo-Sopran, Klavier und Streichquartett überträgt die pulsierende Leidenschaft und Kraft des Gedichtes direkt auf die Zuhörer. Unter der Leitung von Kim Boyne gelang es dem Chorensemble die inhaltliche und musikalische Vielfältigkeit des Madrigals in berührender und beeindruckender Weise darzubieten. Ausgezeichnet begleitet wurde der Kammerchor bei Gjeilos Komposition von Tatjana Kontorovich am Klavier sowie einem Streichquartett mit Laura Nasse, Leonie Rath, Rahel Brunn und Christoph Kappesser. Das Sopran-Solo übernahm Noa Gadow. Ola Gjeilos Komposition gegenübergestellt wurden in dem Konzert englische, spanische, französische, italienische und deutsche Madrigale aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Auch hier dominierten Liebe und Leidenschaft wie beispielsweise in dem vor mehr als 400 Jahren komponierten Stück „Mother, I will have a husband“ von Thomas Vautor, in dem sich eine heiratswillige Dame auf die Suche nach einem Ehemann macht.

Mit „El Grillo“ von Josquin des Prez interpretierten die jungen Sänger in schwungvoller Weise die Liebe, das Leben und den Gesang einer Grille. In dem Werk von John Dowland „Come again“ wusste der Chor ganz wunderbar die Liebe von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt darzustellen.

Dirigentin Kim Boyne agierte dabei fabelhaft. Die Lehrerin und Schulmusikerin führte ihren Chor mit viel Elan und Hingabe durch das Konzert. Ausgezeichnet und sehr lebendig wusste sie auch das Programm zu moderieren. sge

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.02.2019