Wenn Mozart auf „Stairway to Heaven“ trifft

Eppelheim.Wenn sich zwei Chöre mit unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen zu einem Konzert zusammentun, dann wird es spannend. Der Singkreis der evangelischen Kirchengemeinde und der moderne Chor „Joyful Voices“ des Sängerbundes Germania boten mit Solisten ein Kontrastprogramm in der Pauluskirche.

Das Programmheft weckte schon die Neugierde. Denn unter dem Konzerttitel „Stairway to Heaven“ (Treppe zum Himmel), der sofort an die Rockballade der britischen Band „Led Zeppelin“ erinnert, war das biblische Bild „Jakob sieht im Traum die Himmelsleiter“ des deutschen Malers Julius Schnorr von Carolsfeld aus dem Jahr 1860 platziert. Das machte deutlich: Die Chorleiter der beiden Ensembles hatten sich ein spannendes Thema überlegt.

Sie ließen Mozarts Requiem mit modernen Songs kontrastieren. Jedes Ensemble brachte in das Konzert genau das ein, was ihm am besten liegt. Dem Singkreis der evangelischen Kirchengemeinde liegt viel an kirchenmusikalischer Literatur. Neben überwiegend barocker Literatur singen sie auch sehr gerne unter der Leitung von Otmar Wiedenmann-Montgomery zeitgenössische Kirchenmusikwerke. Die „Joyful Voices“ des Sängerbundes Germania schätzen mit ihrer Dirigentin Kim Boyne moderne und überwiegend englischsprachige Chorliteratur. Ihr Repertoire umfasst zahlreiche Pop-, Rock- und Folk-Klassiker sowie einzelne Stücke aus den Genres Filmmusik, Musical und Gospel.

Wirkung nicht verfehlt

Entsprechend der unterschiedlichen Stilrichtungen wurde dem Publikum in der gut gefüllten Kirche ein musikalisches Kontrastprogramm geboten, das seine Wirkung nicht verfehlte. Eine Bereicherung waren die Partien der vier Gesangssolisten Eva-Katharina Well, Kim Boyne, Andreas Bulling und Michael Jäck. Am Klavier setzten Felicity Hotasina und Tatjana Kontorovich Glanzpunkte. Als Konzerteinstieg wurde das „Miserere“ von Gregorio Allegri gewählt, ehe der Singkreis mit „Introitus“ und „Kyrie“ den ersten Part von Wolfgang Amadeus Mozarts „Requiem“ (Köchelverzeichnis 626) anstimmte. Die Komposition stammt aus der Zeit, wo sich Mozart in den letzten Jahren vor seinem Tod verstärkt biblischen Themen und der Kirchenmusik zuwandte.

Mit dem Requiem begann er im Jahr 1791. Es war Mozarts letzte Komposition. Er starb, noch ehe er sie fertigstellen konnte. Obwohl diese „Seelenmesse“ nur zu etwa zwei Dritteln tatsächlich von Mozart stammt und nach seinem Tod von anderen Komponisten vollendet wurde, gehört sie heute zu den beliebtesten Werken des österreichischen Musikgenies. Der Singkreis wusste die Thematik stimmlich ausdrucksvoll mit Gefühl und Hingabe darzubringen. Dazwischen passten als wunderbare Ergänzung die ausgewählten, modernen Musikstücke der „Joyful Voices“.

Abschluss berührt die Seele

Sie konnten mit „Stairway to Heaven“ oder Balladen wie „Tears in Heaven“ von Eric Clapton, „10 000 Reasons“ von Matt Redman oder dem Lied „Weiße Fahnen“ der deutschen Band Silbermond das Publikum unglaublich berühren. Gänsehautmomente blieben nicht aus. Die Chöre hätten für dieses Konzert keinen besseren und tiefer die Seele berührenden Abschluss finden können, als mit dem Lied „May it be“ aus dem Jahre 2001, das für den Film „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ von Enya, Roma Ryan und Nicky Ryan geschrieben wurde. Die Zuhörer sparten nicht mit Applaus.

