Wer haftet in Vereinen?

Eppelheim.In Vereinen, Schulen, Kirchen und Organisationen wird viel ehrenamtliches Engagement eingebracht. Dieses Engagement schafft Vertrauen untereinander, birgt aber auch Gefahren und Risiken, die Vereinsvorstände und Schatzmeister zur Vermeidung privater oder gar strafrechtlicher Haftung kennen sollten, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. Sie lädt unter dem Titel „Haftung in Vereinen“ zur Monatsversammlung am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr ins katholische Gemeindehaus ein.

Nach einer Vorstellung der Gemeinderatskandidaten wird Andreas Staab, Vorsitzender Richter am Landgericht Karlsruhe, einen Vortrag halten. Problemfälle und Lösungsansätze werden dargestellt und auch auf den aktuellen Stand der Gesetzgebung eingegangen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.03.2019