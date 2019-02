Wer hat etwas beobachtet?

Eppelheim.Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Lagerhalle in der Seestraße ein. Der Einbruch wurde gegen 5.20 Uhr von Angestellten entdeckt, die sofort die Polizei verständigten. Nach den bisherigen Ermittlungen drangen die Täter über ein aufgehebeltes Fenster auf der Gebäuderückseite in die Halle der Cateringfirma ein.

Im Innern wurden sämtliche Büroräume und das Lager durchsucht. Dabei wurden Tresore und Schränke aufgebrochen. Über das aufgehebelte Fenster verließen die Täter wieder den Tatort. Dort wurden zahlreiche Schuhspuren gesichert. Die Höhe des Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch nicht bekannt. pol

