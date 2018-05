Wer sich mit dem Virus infiziert hat, ist kaum noch zu bremsen

Hinter dem Begriff „Line Dance“ verbirgt sich eine Tanzform, bei der die Tänzer möglichst in gleichem Abstand zueinander in Reihen und Linien vor- und nebeneinander bewegen. Jeder einzelne Tanz besteht aus einem speziellen Schrittmuster: Schrittfolgen werden zu einer bestimmten Anzahl von Takten getanzt und wiederholen sich regelmäßig. Wichtig ist, dass die Tänzer möglichst synchron bewegen.

Line Dance entwickelte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts hauptsächlich in den USA. In Europa wurde Line Dance etwa ab den 1960er Jahren in Diskotheken getanzt. Einer der bekanntesten Tänze ist der „Electric Slide“. Zusätzliche Beachtung erhielt der Line Dance unter anderem durch den Tanz-Film „Saturday Night Fever“ mit John Travolta sowie durch den Musikhit „Achy Breaky Heart“ aus dem Jahr 1992 von US-Musiker Billy Ray Cyrus. Der Line Dance hat sich danach auch in Deutschland zu einer eigenständigen Tanzform entwickelt und ist hier seit 2002 als Freizeitsport anerkannt. sge