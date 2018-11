Wer will Plätzchen oder Stollen backen?

Eppelheim.Die Adventszeit naht – und damit auch der Adventsbasar der evangelischen Kirchengemeinde. In guter Tradition findet er am Samstag vor dem ersten Advent statt – dieses Mal am 1. Dezember.

„Gerne möchten wir neben Kunsthandwerk und Handarbeiten einmal mehr viele Leckereien zum Verkauf anbieten. Dazu freuen wir uns über Ihre Lieblingsplätzchen, gerne aber auch selbstgemachte Marmelade, Stollen oder andere Köstlichkeiten aus der heimischen Produktion“, heißt es in einer Mitteilung des Organisationsteams..

Der Verkaufserlös geht an Hilfsprojekte in Georgien. Mitglieder der Kirchengemeinde halten regen Kontakt zur dortigen deutschen Gemeinde. Die süßen Spenden können am Freitag, 30. November, ab 10 Uhr im Pfarramt abgeben werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.11.2018