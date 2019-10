Werke aus der böhmischen und deutschen Romantik erklingen

Eppelheim.„Böhmische und deutsche Romantik“ – unter diesem Motto steht ein Konzert in der Josephskirche am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr. Oliver May, Countertenor, Petra Fluhr, Oboe und Christian Schmitt-Engelstadt, Orgel, bieten ein ungewöhnliches Programm in ebensolcher Besetzung, nämlich mit Werken böhmischer und deutscher Romantiker für Oboe und Orgel und für Gesang und Orgel, heißt es in einer Pressemitteilung. Die beiden Hauptkomponisten des Abends sind Josef Gabriel Rheinberger und Anton Dvorak.

Der 1839 in Vaduz (Liechtenstein) geborene Josef Gabriel Rheinberger war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Größe von europäischem Rang: Gesucht als Kompositionslehrer und geschätzt als Komponist, war der Professor am Münchner Konservatorium als bayerischer Hofkapellmeister prägend für eine ganze Generation von Musikern. Im Bewusstsein blieb Rheinberger vor allem als Komponist von Orgelmusik und von geistlichen Werken. Im Konzert erklingen unter anderem seine „Missa puerorum“ und seine Rhapsodie für Oboe und Orgel.

Auch Anton Dvorak hat für Gesang und Orgel komponiert. Der Countertenor Oliver May wurde in Köln geboren. Musikstudium, Meisterkurse und Fortbildungen, unter anderem bei Paul Esswood an der internationalen Händel-Akademie in Karlsruhe, sowie die Qualifikation beim internationalen Belvedere-Wettbewerb in Wien ermöglichten den Beginn einer Opernkarriere, die an Häuser wie das Badische Staatstheater Karlsruhe, die Theater Trier, Görlitz und zahlreiche Opernfestivals führte. Petra Fluhr ist seit langem als Oboistin bei der Deutschen Staatsphilharmonie in Ludwigshafen beschäftigt. Christian Schmitt-Engelstadt ist Kantor und Organist an der Lutherkirche Worms. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Kostenbeitrag nach Ermessen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.10.2019