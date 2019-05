Wertschätzung für hilfsbedürftige Menschen

Eppelheim.Die Zehntklässler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) absolvierten ein zweiwöchiges Praktikum in einer sozialen Einrichtung. Die praktische Vorbereitung auf diese Zeit fand an zwei Stationen statt. Auf dem Schulhof gab es unter Leitung von Schulsozialarbeiterin Maja Karzenburg einen Rollstuhl-Parcours, bei dem die Schüler sich gegenseitig schieben konnten, um einen Eindruck zu bekommen, wie es ist, jemandem zu helfen oder hilfsbedürftig zu sein.

Was es bedeutet, mit einer Einschränkung zu leben, konnten die Schüler erfahren, als sie versuchten, im Rollstuhl den Parcours ohne fremde Hilfe zu bewerkstelligen. Hier stießen viele an ihre Grenzen. Abschließend fand noch eine Gesprächsrunde statt, in der die Jugendlichen persönliche Fragen, Hoffnungen und Befürchtungen loswerden konnten.

Im Schulhaus gab es eine weitere Station: Hier bekamen die Schüler die Aufgabe, sich gegenseitig beim Essen und Trinken zu helfen. Für die Helfer wurde deutlich, wie schwierig es zum Beispiel ist, das Glas richtig zu halten, wenn man jemandem etwas zu trinken geben will. Die „hilfsbedürftigen“ Schüler, denen die Augen verbunden waren, konnten erleben, wie es sich anfühlt, von anderen Menschen abhängig zu sein. Es wurde großer Wert darauf gelegt, den Schülern zu vermitteln, wie man wertschätzend miteinander umgeht. Dies beginnt schon bei der Sprache: So werden Menschen nicht „gefüttert“, sondern „gespeist“ und jeder Schritt, den man beim Helfen unternimmt, muss vorher erklärt werden. Auch an dieser Station bekamen die Schüler die Gelegenheit, Fragen zu stellen, die fachkundig beantwortet wurden.

So vorbereitet konnten die Zehntklässler in ihr Praktikum starten. Wenn sie wieder an der Schule zurückgekehrt sind, werden sie ihre Erlebnisse in einem Praktikumsbericht niederschreiben, der wie eine Klassenarbeit im Fach Religion oder Ethik zählt. cw

