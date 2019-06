Wichtig sind Schulterblick beim Anfahren und ein Helm

Eppelheim.Zwei Klassen der Friedrich-Ebert-Schule und alle fünften Klassen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums nahmen am Schülerfahrradturnier teil, das der Motorsport-Club (MSC) in Zusammenarbeit mit dem ADAC Nordbaden in der Rhein-Neckar-Halle veranstaltet hat. Das Turnier wurde vom MSC-Vorstandsmitglied Karlheinz Perschewski und seinem Helferteam organisiert.

Die 140 teilnehmenden Schüler wurden vom Turnierleiter darauf aufmerksam gemacht, dass sie immer einen Blick auf die Verkehrstüchtigkeit ihres Fahrrades haben und unbedingt bei jeder Fahrt einen Fahrradhelm aufziehen sollen. Denn wer mit dem Fahrrad stürze und keinen Helm trage, der könne sich lebensgefährliche Verletzungen zuziehen. Perschewski war aber auch das umsichtige Verhalten der jungen Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr wichtig. Daher appellierte er an alle: „Denkt immer beim Anfahren an den Schulterblick und achtet auf den Verkehr.“

Bevor sich die Schüler auf ihr Rad schwangen und an den Start gingen, wurden sie von Peter Wittmann durch den Parcours geführt. Die acht Aufgaben, die es möglichst schnell und fehlerfrei zu bewältigen galt, waren im Straßenverkehr nachempfundene Situationen. Wittmann zeigte den Schülern, auf was sie achten mussten. Auch hier durften sie beim Losfahren am Start nicht den Schulterblick vergessen, sonst mussten Fehlerpunkte notiert werden. Spurbrett, zwei Kreisel, eine S-Kurve, Slalom und auch ein Bremstest mussten unter anderem beim Fahrradparcours absolviert werden.

Die Jungen und Mädchen gingen hochkonzentriert an den Start und wollten unbedingt gut abschneiden. Denn auf die Besten jeder Altersklasse warten nicht nur Urkunden, Präsente und Medaillen, sondern sie können sich auch für die nächste Runde qualifizieren. Die Siegerehrungen wurden nach Auswertung der Ergebnisse vorgenommen. sge

