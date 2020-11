Wie man Fake-News erkennt

Eppelheim.Der ARD-Jugendmedientag fand dieses Jahr Corona-bedingt als Webkonferenz statt. Es gab zahlreiche Webtalks mit Live-Vorträgen, Interviews und interaktiven Diskussionen. Das Angebot drehte sich um Themen, die darauf abzielten, den Umgang mit Medien kritisch zu hinterfragen und Einblicke in die Arbeit von Journalisten zu erhalten.

Die Klasse 9c des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) hatte zusammen mit ihrem Deutschlehrer Andreas Steckbauer die Webtalks „Alles Verschwörung?“ und „Wie entstehen Nachrichten?“ gebucht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der erste Webtalk deckte auf, was uns eigentlich an Verschwörungstheorien fasziniert, wie sie entstehen und wie wir damit umgehen können. Der Journalist Christian Schiffer erklärte gleich zu Beginn, dass Verschwörungstheoretiker immer versuchen würden, „die bessere Geschichte zu erzählen“ und die Theorie zu verbreiten, dass eine kleine Gruppe an einem negativen Ereignis schuld sei. Sophie Rohrmeier von der Sendung „Faktenfuchs“ gab Tipps, wie man Desinformationen erkennen und seine Quellen „checken“ kann.

Abschließend ging Psychologieprofessor Roland Imhoff von der Uni Mainz der Frage nach, warum wir für Verschwörungstheorien anfällig sind. Fragen von Schülerseite („Was mache ich, wenn ein Freund an Verschwörungstheorien glaubt?“, „Was machen Verschwörungstheorien mit unserer Gesellschaft?“) regten zu lebhaften interaktiven Diskussionen an.

Es kam gut an

In einer weiteren Veranstaltung beschäftigten sich die Neuntklässler mit der Frage: „Wie entstehen Nachrichten?“ Pinar Atalay berichtete von ihrer Arbeit als Nachrichten-Journalistin und Helene Reiner „nahm mit“ in die „Instagram-News-WG“. Außerdem konnte man erfahren, wie die Arbeit einer Auslandskorrespondentin abläuft.

ARD-Korrespondentin Katharina Willinger stellte anschaulich dar, wer alles an den Aufnahmen beteiligt ist, beantwortete aber auch sehr persönliche Fragen. Die letzte Frage ging dann wieder an Pinar Atalay: „Sind die Klamotten, die Sie in den Tagesthemen tragen, ihre privaten?“ (Die Antwort ist ja).

Abschließend ist zu sagen, dass der Medientag gerade auch mit seinem interaktiven Ansatz gut ankam, so Lehrer Andreas Steckbauer. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.11.2020