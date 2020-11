Wild spendet für Bildung

Eppelheim.Dr. Hans-Peter Wild, Inhaber der Wild-Gruppe, wird ab Herbst 2020 über fünf Jahre verteilt jeweils 400 800 Euro, also insgesamt zwei Millionen Euro, an die Stiftung Universität Mannheim spenden, heißt es in einer Pressemitteilung. Eingesetzt werden die Gelder im von ihm initiierten „Beste-Köpfe-Programm“, das die Förderung zukunftsträchtiger Forschungsprojekte an der Universität Mannheim sowie die Gewinnung und Bindung international gefragter Wissenschaftler zum Ziel hat.

„Sehr gerne unterstütze ich die Universität Mannheim dabei, weiterhin so leistungsstark zu sein und ihr exzellentes Renommee im zunehmenden internationalen Wettbewerb auch langfristig auszubauen. Von erstklassiger Forschung profitiert nicht nur die Universität selbst, sondern auch Wirtschaft und Gesellschaft – weit über die Metropolregion Rhein-Neckar hinaus“, sagt Dr. Hans-Peter Wild, Inhaber der Wild Group und Initiator des Beste-Köpfe-Programms.

„Mit Herrn Dr. Wild haben wir einen Menschen an unserer Seite, der ein Auge für die großen und kleinen Dinge dieser Welt hat und dem das Thema Bildung wie auch die Metropolregion ganz besonders am Herzen liegen“, so Professor Dr. Thomas Puhl, Rektor der Universität Mannheim. „Seine großzügige Spende ist ein großer Schritt für uns, um die Universität noch attraktiver zu machen.“ Offizieller Startschuss für die Großspendenaktion sollte ursprünglich die von der Stiftung Universität Mannheim geplante Veranstaltung „Abend der besten Köpfe“ sein. Diese musste Corona-bedingt verschoben werden und soll nun 2021 stattfinden. / zg

