Wlan in allen Schulen einrichten

Eppelheim.Der „Digitalpakt Schule“ des Landes Baden-Württemberg ist auf dem Weg. Der Gemeinderat genehmigte eine außerplanmäßige Ausgabe für einen Betrag von 130 000 Euro für die Errichtung eines Wlan-Netzes in allen Eppelheimer Schulen.

In der Sitzung des Technischen Ausschusses waren bereits die ersten Mittel aus dem Digitalpakt für die Ertüchtigung der Daten- und Elektroverkabelung in der Friedrich-Ebert-Schule freigegeben worden. Diese Arbeiten sind spätestens Ende der Sommerferien abgeschlossen.

Angebote noch einholen

In alle Schulen soll künftig Wlan zur Verfügung stehen. Für die Access Points, Wlan-Controller, Switches und Software-Updates entstehen Kosten von rund 120 000 Euro. Konkrete Angebote müssen erst noch eingeholt werden. Kabel und Stecker sowie sonstige Kleinteile sind in dem Betrag noch nicht berücksichtigt. Die Mittel sind im aktuellen Haushalt nicht eingeplant.

Eppelheim hat schon 220 000 Euro vom Land erhalten. Außerdem wird noch in diesem Jahr für die erste Umsetzung der Daten- und Elektroverkabelung ein Zuschuss in Höhe von 80 Prozent der Ausgaben erwartet, für die zweite Umsetzung gibt es noch einmal eine Finanzspritze von 80 Prozent. So bleibt für die Stadt faktisch ein Eigenanteil von 5,4 Prozent. vw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.05.2020