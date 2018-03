Anzeige

Eppelheim.Alle Achtung vor den Männern, die sich in dieses Musik-Kabarett-Programm wagten. Sie mussten hart im Nehmen sein, denn die vier Powerfrauen, die sich unter dem Namen „Schöne Mannheims“ zusammengetan haben und auf der Bühne der ausverkauften Rudolf-Wild-Halle standen, ließen stimmgewaltig, treffsicher und mit viel Geschick in ihrem Programm „Ungebremst“ tief in die weibliche Seele blicken. Da kamen die Mannsbilder nicht immer gut dabei weg.

Es war zum Tränenlachen. Sie plauderten und schwatzten, sangen und tratschten genüsslich über Liebe, Leid, Gefühls- und Lebenslagen einer Frau. Nach diesem köstlichen Abend wusste jeder Mann nur zu genau, was Frau über ihn denkt und welche Rolle er in ihrem Leben spielt – nämlich eine untergeordnete. Wer einen Mann braucht, der nimmt ihn sich. Fragt sich nur: woher? „Früher war es einfach, jemanden kennenzulernen. Man brauchte nur mit dem Finger zu schnipsen“, jammerten die Damen. Heute sei das Angebot mit Vorsicht zu genießen. Wer verspricht, die Sterne vom Himmel zu holen, sei möglicherweise ein Beleuchter. Und wer sich als „toller Hecht“ ausgibt eventuell ein Angler. Bei manchen Männern sei Vorsicht geboten: Sie kleben am Bein „wie ein Klumpen Katzenstreu“.

Frauen in Wartezimmern

Das Quartett beschäftigte sich intensiv mit der Frage: „Wo kriegt man heutzutage noch Männer her?“ Die Antwort: „Beim Urologen ist es nicht schwer.“ Damit sich nicht zu viele Frauen in den Wartezimmern dieser Fachärzte tummeln, gaben sie allen Witwen und Liebeshungrigen mit dem Friedhof als Kennenlernort einen weiteren Tipp. Sobald der eigene Gatte unter der Erde sei – „im Ruheforst, da liegt jetzt auch mein Horst“ – habe man einen geeigneten Grund, sich ungeniert längere Zeit auf dem Friedhof auf- und Ausschau zu halten. In dem Lied „Der Friedhof ist jetzt mein Revier“ erörterten sie die Jagd nach geeigneten Witwern in herrlichster Manier. „Und braucht man zwischendurch einen richtigen Mann, dann ist der Steinmetz dran.“