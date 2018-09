Wochenmarkt soll wieder aufleben

Eppelheim.Bürgermeisterin Patricia Rebmann und der Gemeinderat laden am Mittwoch, 26. September, um 15 Uhr zur Eröffnung des Wochenmarktes auf dem Wasserturmplatz ein, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Zum Auftakt des Marktes wird es für die jüngsten Besucher eine Hüpfburg und ein Karussell geben. Weiterhin beteiligen sich die Jugendfeuerwehr und die Jugendgruppe des Deutschen Roten Kreuzes mit Aktionen an der Eröffnung des Wochenmarktes.

Für die Bürger gibt es in Zusammenarbeit mit dem Café Bella Crema einen Sektempfang von 15 bis 16 Uhr. Zu dieser Zeit werden auch Schüler der Musikschule Bezirk Schwetzingen einige moderne Stücke zum Besten geben. Als Betriebszeit des Wochenmarktes wurde jeweils der Mittwoch von 15 bis 19 Uhr festgelegt.

Künftig werden mittwochnachmittags italienische, griechische und Tiroler Feinkost, Wild- und Putenspezialitäten, Blumen, Gemüse und Obst sowie Brot und Käse von insgesamt elf Ständen aus der Region angeboten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.09.2018