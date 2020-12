Wohnraum im Fokus

Eppelheim.Daniel Born ist zum Thema Wohnraumoffensive bei einer Videokonferenz zu Gast. „Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist mehr als angespannt: Jährlich müssten deutlich mehr Wohnungen fertiggestellt werden, als es der Fall ist. Die Folge: rapide steigende Mieten und Grundstückspreise selbst während der Pandemie. Viele Familien mit Kindern, Rentner und Arbeitnehmer sind vergeblich auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung oder machen sich Sorgen wegen einer Mieterhöhung. Eigentum am Wohnungsmarkt ist für viele junge Familien in weite Ferne gerückt“, analysiert die SPD Eppelheim in ihrer Pressemitteilung.

Am Donnerstag, 3. Dezember, ab 20 Uhr ist der Wahlkreisabgeordnete und wohnungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion beim Onlinetalk zu Gast und stellt sich Fragen. „Eine Wohnraumoffensive ist möglich. Dann schaffen wir ausreichend bezahlbaren und endlich auch genug barrierefreien Wohnraum in Baden-Württemberg. Die Trägheitskoalition aus Grün und Schwarz hat hierzu keine Kraft und die Menschen zahlen die Zeche. Mir ist es wichtig aufzuzeigen, dass eine andere Politik machbar ist“, so Daniel Born.

Bessere Förderung

Mit der SPD-Landtagsfraktion fordert er unter anderem die Gründung einer Landesentwicklungsgesellschaft, Instrumente, um Mieter vor rasant ansteigenden Mieten zu schützen und eine bessere Förderung für die Schaffung von sozial gebundenem und barrierefreien Wohnraum. Zu der Veranstaltung sind alle Interessierten eingeladen. Die Zugangsdaten erhält man unter termine@daniel-born.de oder telefonisch unter 06205/3 83 24. Auch die Einwahl über die Adresse https://meet.jit.si/SPDOVgoesonlinemitDanielBorn ist ab 20 Uhr möglich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.12.2020