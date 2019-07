„Young Vocals“ laden zum Konzert

Eppelheim.„A cappella ‘19“ – so heißt das neue Programm der „Young Vocals“, diesem ambitionierten und engagierten jungen Chor, der aus der Zusammenarbeit des Sängerbundes ‚Germania’ und des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums hervorgegangen ist. Am Sonntag, 14. Juli, in der Josephskirche ist es erneut so weit: Wieder mal verspricht das Programm einen spannenden Abend voller exquisiter Chormusik – vielfältig, facettenreich und eben mit der mitreißenden Professionalität der ‚Vocals’, wie sie sich selber liebevoll abkürzen.

Zwischen Pop und Gregorianik, American Song und deutschem Volkslied, Afrika und Skandinavien – zu hören wird eine weit gefächerte Stilbreite sein, deren Achse am Anfang und Ende einmal mehr Johann Sebastian Bach bildet. Die Leitung hat Valerie Schnitzer. Der Eintritt ist frei, das Konzert beginnt um 19 Uhr, Spenden zugunsten der Arbeit der „Vocals“ werden erbeten. zg

