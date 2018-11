Zahngold finanziert Latrinen

Eppelheim.Mit Zahngold kann man Gutes tun. Das bewies jetzt die Zahnarztpraxis Dr. Schmoll und Partner. Die Ärzte sammelten ausgediente Goldkronen und Goldbrücken. Viele Patienten haben mitgemacht. Jede Menge alter Kronen und Brücken sind in den vergangenen zwölf Monaten gesammelt worden. Die Firma Kulzer als Spezialist für Edelmetallaufarbeitung hat das Altgold aufgearbeitet, die darin enthaltenen Edelmetalle gewonnen und der Praxis den Goldwert vergütet. Und weil die Firma wusste, dass das Geld einem guten Zweck zugutekommt, stellte sie keine Rechnung und übernahm die gesamten Aufbereitungskosten.

So konnten als Erlös aus dem gesammelten Patientengold 4400 Euro an die von Professor Dr. Jörg Schmoll gegründete Nakupenda-Stiftung übergeben werden. Diese unterstützt drei Schulen im Schulbezirk Thika East in Kenia. Verschiedenes, wie beispielsweise die Renovierung aller Klassenzimmer, wurde von der Stiftung bereits finanziert. „Doch unsere Aufgaben sind noch nicht beendet“, verdeutlichte Jörg Schmoll.

Es wird weiter gesammelt

Aufgrund katastrophaler hygienischer Zustände in den Schulen werde jeder Cent benötigt, um die dringende Sanierung der Latrinen in Angriff nehmen zu können. Rund 8000 Euro werde diese Baumaßnahme kosten, wusste Schmoll. Dr. Daniel Wiens vom Praxisteam konnte jetzt in den Räumen der Zahnarztpraxis im Konrad-Adenauer-Ring der Stiftung den Zahngoldscheck über 4400 Euro überreichen.

Die beiden Mitbegründer der Stiftung, Arndt Stiegeler und der frühere TV-Journalist und Stiftungsmanager Sascha Spataru, waren bei der Übergabe an die beiden Stiftungsmitglieder Evalyne Kiarie und Dr. Lillian Meme anwesend. „Unsere Praxis sagt allen Danke, die diese Aktion unterstützt haben“, betonte Jörg Schmoll, machte aber auch deutlich: „Wir sammeln weiter für den guten Zweck!“ sge

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.11.2018