Zeitler: Alle sind mit Herzblut dabei

Eppelheim.Bei der Einweihung der Fachschule für Sozialpädagogik brachte es Bürgermeisterin Patricia Rebmann gleich auf den Punkt: „Es bringt uns als Kommune nichts, Kindergärten zu bauen für Kinder, die nicht betreut werden können, weil Fachkräfte fehlen.“ Darüber, dass es nun in Eppelheim eine Fachschule für Sozialpädagogik gibt, war sie sehr erfreut. „Wir sind als Stadt sehr glücklich, dafür Räume zur Verfügung stellen und damit am Erfolg der neuen Schule teilhaben zu können.“

Der Verein Postillion als freier und gemeinnütziger Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rhein-Neckar-Kreis hat mit der Eröffnung der Fachschule für Sozialpädagogik Neuland betreten. Bisher gehören Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Waldkindergärten, Kernzeit- und Hortbetreuung sowie Jugend- und Schulsozialarbeit zu seinen Aufgabenbereichen. Weil es aber überall bei der Kinderbetreuung an Fachkräften mangelt, hat Postillion die Voraussetzungen für eine gute Ausbildung jetzt mit der Fachschule selbst geschaffen. „Es ist ein Kraftakt gewesen“, merkte Postillion-Geschäftsführer Stefan Lenz bei der Einweihung an. Erst im Oktober 2018 habe der Postillion-Beirat den Beschluss gefasst. In Rekordzeit habe man nach geeigneten Räumen und nach Lehrkräften für die verschiedenen Unterrichtsfächer gesucht und die Fachschule für Sozialpädagogik im September eröffnen können, merkte Lenz an.

Die neue Schule ist staatlich genehmigt und befindet sich in direkter Nachbarschaft der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule in der Richard-Wagner-Straße 42/1. Ihre staatliche Anerkennung erhält sie erst nach drei Jahren. Unterrichtet wird nach den Lehrplänen des Kultusministeriums.

Mit Beginn des Schuljahres begann für 14 angehende Erzieher der Unterricht. Die dreijährige praxisintegrierte Ausbildung führt zum Abschluss „Staatlich anerkannte Erzieherin“ oder „Staatlich anerkannter Erzieher“. Der schulische Teil der praxisintegrierten Ausbildung findet an der Fachschule für Sozialpädagogik statt, die praktische Ausbildung in den Kindertageseinrichtungen des Vereins Postillion.

Lösungen für Probleme suchen

Probleme erkennen und zeitnah praktikable Lösungen finden, war ganz nach dem Geschmack von Hockenheims OB Marcus Zeitler. Er gehört seit vielen Jahren dem Verein Postillion als Beirat an. Stefan Lenz und Postillion mit seinen Mitarbeitern seien in den Bereichen Kinderbetreuung und Jugendarbeit ein echter Glücksfall. „Der Verein sucht bei Problemen nach Lösungen und ist ein verlässlicher und starker Partner für die Kommunen. Alle sind mit Herzblut dabei, daher funktioniert das auch alles“, wusste Zeitler.

Auch die Landtagsabgeordneten Julia Philippi (CDU) und Manfred Kern (Grüne) waren bei der Eröffnung der Fachschule dabei. „Die Ausbildung von Sozialpädagogen liegt uns sehr am Herzen“, betonte Philippi. Kern erinnerte an die Dringlichkeit, die Kinderbetreuung künftig weiter auszubauen. Die Ausbildung von Erziehern in der neuen Fachschule sei ein wichtiger Schritt.

