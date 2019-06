Ziel ist Platz in den Top drei

Mit besten Chancen gehen die Eppelheimer Meisterkegler am Wochenende in der heimischen Classic Arena bei den deutschen Einzelmeisterschaften an den Start. Titelverteidiger Daniel Aubelj werden große Aussichten vorausgesagt, auch Tobias Lacher und Jürgen Cartharius können ganz vorne landen. Marlo Bühler hat sich diesmal nicht qualifiziert, so dass eine Wiederholung des Vorjahresergebnisses mit

...