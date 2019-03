Zoe Meier schwärmt vom Job

Eppelheim.Die Firma Wild gab – wie viele andere Unternehmen in unserem Verbreitungsgebiet – beim Girls’ & Boys’ Day den Schülern umfassende Einblicke in die Ausbildungsberufe. Mehr als 20 Mädchen und Jungen hatten sich dazu angemeldet. Um den Nachwuchs für eine Ausbildung als Industriekaufleute, Mechatroniker, Fachkräfte für Lebensmitteltechnik und Fachkräfte für Lagerlogistik am größten Produktionsstandort des Unternehmens zu begeistern, hatte sich Ausbildungsleiterin Andrea Buske in Abstimmung mit den Abteilungen ein interessantes Programm einfallen lassen. In Eppelheim werden unter anderem Grundstoffe, Konzentrate und Konzentrat-Mischungen für die Getränkeindustrie hergestellt. Weil Wild gerne den Anteil weiblicher Beschäftigter in typischen Männerberufen erhöhen möchte, hatte Andrea Buske als Schwerpunkt den Ausbildungsberuf „Fachkraft für Lagerlogistik“ ausgewählt.

Zoe Meier, die bei der Firma die erste weibliche Auszubildende in der Lagerlogistik war und nun in leitender Funktion tätig ist, stand den Schülerinnen Rede und Antwort und schwärmte von ihrer Arbeit.

Schön und abwechslungsreich

„Der Beruf ist sehr schön und super interessant, weil er sehr abwechslungsreich ist. Man ist draußen im Lager und fährt auch Stapler, aber man ist auch drinnen im Büro“, verdeutlichte sie.

Die Schüler durften zusammen mit Azubi Kevin Nitschke und Zoe Meier das Trockenwarenlager kennenlernen. Hier werden auch Musterproben von den Wild-Produkten an Kunden verschickt. Die Schüler durften selbst Waren kommissionieren, verpacken und versandfertig machen. sge

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.03.2019